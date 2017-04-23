23 Nisan KKTC'de Coşku Ile Kutlandı

23 Nisan KKTC'de coşku ile kutlandıAli Ruhluel/ Lefkoşa 23 Nisan (DHA)- '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' KKTC'de törenlerle kutlandı.

23 Nisan KKTC'de Coşku Ile Kutlandı

23 Nisan KKTC'de coşku ile kutlandı

Ali Ruhluel/ Lefkoşa 23 Nisan (DHA)- '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' KKTC'de törenlerle kutlandı. İlk tören, Başkent Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sona erdi. Etkinlikler, Lefkoşa merkez okullarından ve '19. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali'ne katılan ekiplerden oluşan öğrencilerin kortej yürüyüşü ile devam etti. KKTC Cumhuriyet Meclisi önünden başlayan kortej Cumhurbaşkanlığı'ndan da geçti. Kortejin Cumhurbaşkanlığı bölümünde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı, onlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

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