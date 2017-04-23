23 Nisan KKTC'de Coşku ile Kutlandı

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" KKTC'de törenlerle kutlandı. İlk tören, Başkent Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sona erdi. Etkinlikler, Lefkoşa merkez okullarından ve "19. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali"ne katılan ekiplerden oluşan öğrencilerin kortej yürüyüşü ile devam etti. KKTC Cumhuriyet Meclisi önünden başlayan kortej Cumhurbaşkanlığı'ndan da geçti. Kortejin Cumhurbaşkanlığı bölümünde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı, onlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



23 nisan kortej inin KKTC cumhurbaşkanlığına gelişi



Cumhurbaşkanı Akıncı'nın çocukları selamlaması



Cumhurbaşkanı Akıncı'nın çocuklarla sohbeti