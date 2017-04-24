23 Nisan'ın Yırtık Ayakkabılı Çocuğu Nihat Doğan'ı Ağlattı

23 Nisan'a özel davul zurnalı gösteri yapan çocuğun ayakkabılarının yırtık olması karşısında gözyaşlarına boğulan Nihat Doğan, "Bu devlete bunu yakıştıramadım. Yazıktır, ayıptır" dedi.

23 Nisan'ın Yırtık Ayakkabılı Çocuğu Nihat Doğan'ı Ağlattı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında yorumculuk yapan Nihat Doğan, 23 Nisan'a özel davul zurnalı gösteri yapan çocuğun ayakkabılarının yırtık olmasına gözyaşları içinde tepki gösterdi.

"YAZIKTIR, AYIPTIR"

Ekonomisi gelişen Türkiye'de bu görüntülerin olmaması gerektiğini belirten Nihat Doğan, "Bu devlete bunu yakıştıramadım. Hiç yakıştıramadım. Yazıktır, ayıptır. Bu çocukların ayağında nasıl ayakkabı olmaz? Sosyal devletse gereğini yapmalı. Bu çocuğa bu ayakkabı yakışıyor mu? Suriye'de ya da orta Afrika'da bir okulmuş gibi izlenim var" şeklinde konuştu.

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