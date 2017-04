23 Nisan'ın en özel konseri Bornovalı çocuklardan

Bornova Belediyesi'nin Cevdet İnci Eğitim Vakfı ve Barış için Müzik Vakfı işbirliğiyle kısıtlı imkanları olan bölgelerdeki çocukları müzikle sosyal hayata kazandırmayı amaçladığı 'Barış için Müzik/İzmir- Bir Nota Bir Hayat' projesi kapsamında eğitim alan 63 çocuk, 23 Nisan'da en özel günlerini yaşayacak.

'Barış için Müzik/İzmir- Bir Nota Bir Hayat' projesi kapsamında, Bornova Belediyesi, Cevdet İnci Eğitim Vakfı ve Barış için Müzik Vakfı işbirliğinde, Naldöken Kültür Merkezi'nde 2015 yılından bu yana eğitim alan 63 çocuk, Büyük Önder Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği günde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ilk konserine çıkacak. 23 Nisan 2017 Pazar günü saat 16.30'da başlayacak konseri konuk şef Elvis Perez yönetecek. Şef Tolga Akın'ın çalıştırdığı Orkestra, Allegro, Can Can, Fiddle Dee Dee, Hunter's Chorus, Whitches Dance, Ritmos Ciganos, Hymn to Joy, Gypsy Ouverture, Karnaval ve Long Long Ago olmak üzere 10 klasik müzik eserini icra edecek. TOBAV Çocuk korosu da bu özel konsere, 23 Nisan Şarkıları seslendirerek destek olacak.

Amacımız sanatı sevdirmek

Bir Nota Bir Hayat Projesi'nin, barış ve müziği yanyana getiren çok özel bir çalışma olduğuna dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Bu proje ile çocuklarımıza sanatı ve müziği sevdirmeyi, özgüvenlerini geliştirmeyi ve sosyal hayatlarına katkı sağlamayı hedefledik. Uzun bir eğitim döneminin ardından çocuklarımız çok özel bir günde ve mekanda ilk konserlerine çıkacak. O günü Ben de heyecanla bekliyorum. Hep birlikte Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde olalım" diye konuştu.

Yaz-kış özveriyle çalıştılar

Yaşları 6 ile 16 arasında değişen çocuk ve gençten oluşan orkestrada, 38 keman, 16 viyola, 8 viyolonsel ve 3 kontrabas öğrencisi yer alıyor. Çalışmalar, eğitim-öğretim dönemlerinde; okul öncesi ya da sonrasında hafta içi iki gün ve cumartesi günleri olmak üzere toplam üç günde gerçekleşiyor. Yaz döneminde ise dersler haftada beş güne çıkıyor. Program kapsamında solfej, enstrüman ve orkestra dersleri verilerek çalışmalar sürdürülüyor.

Sanat eğitimi sosyal bir hak

İlk olarak Venezüella'da kurulan "El Sistema" , yetenek kriterinden bağımsız olarak seçilen çocuk ve gençler için başlatılmış bir müzik projesi. Müziği, elit azınlıkların faaliyeti olmaktan çıkardıklarını belirten kurucu José Antonio Abreu; devletin, sanat eğitimini sosyal bir hak olarak kabul etmesi ve garanti altına alması gerekliliğinin altını çiziyor.