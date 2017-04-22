23 Nisan İçin Mediamarkt İndirime Gitti

23 Nisan'ın yaklaşması ile Teknoloji markaları indirimlere başladı. MediaMarkt tarafından Türkiye genelinde yapılan indirimlerin bir kısmını aşağıda sizler için listeledik. Çocuklarını sevindirmek isteyen ebeveynlerin 48 ay taksit imkanı MediaMarkt mağazası ve sitesinde.



NOT: Kampanya 20/23 Nisan tarihleri arasında geçerlidir.



Kampanya kapsamındaki diğer bazı ürünler:



WIKY TELEFON + GPS Özellikli çocuk saati 499 TL yerine 449 TL



ME280TU A 32 GB Ipad mini 1199 TL yerine 1049 TL



HOMETECH HT 7R / 7 Tablet 299 TL yerine 229 TL



LENOVO IDEAPAD 110 Dizüstü bilgisayar 1799 TL yerine 1699 TL



MICROSOFT OFFICE 365 Bireysel abonelik (1 kullanıcı 1 yıl) 249 TL yerine 99 TL



EPSON L386 yazıcı 749 TL yerine 729 TL



GOLDMASTER D726 DVD Oynatıcı 149 TL yerine 99 TL



LG 43UH610V Ultra HD 4K Smart LED TV 2599 TL yerine 2299 TL



Nikon D3300 fotoğraf makinesi+lens+kit+çanta+kumanda seti 2699 TL yerine 2499 TL



Kawasaki Balance Board Hoverboard 1899 TL yerine 1599 TL



Huawei P9 16 GB 1399 TL yerine 1199 TL



Samsung Galaxy S7 2999 TL yerine 2799 TL