23 Nisan İçin Mediamarkt İndirime Gitti
23 Nisan'ın yaklaşması ile Teknoloji markaları indirimlere başladı.
23 Nisan'ın yaklaşması ile Teknoloji markaları indirimlere başladı. MediaMarkt tarafından Türkiye genelinde yapılan indirimlerin bir kısmını aşağıda sizler için listeledik. Çocuklarını sevindirmek isteyen ebeveynlerin 48 ay taksit imkanı MediaMarkt mağazası ve sitesinde.
NOT: Kampanya 20/23 Nisan tarihleri arasında geçerlidir.
Kampanya kapsamındaki diğer bazı ürünler:
WIKY TELEFON + GPS Özellikli çocuk saati 499 TL yerine 449 TL
ME280TU A 32 GB Ipad mini 1199 TL yerine 1049 TL
HOMETECH HT 7R / 7 Tablet 299 TL yerine 229 TL
LENOVO IDEAPAD 110 Dizüstü bilgisayar 1799 TL yerine 1699 TL
MICROSOFT OFFICE 365 Bireysel abonelik (1 kullanıcı 1 yıl) 249 TL yerine 99 TL
EPSON L386 yazıcı 749 TL yerine 729 TL
GOLDMASTER D726 DVD Oynatıcı 149 TL yerine 99 TL
LG 43UH610V Ultra HD 4K Smart LED TV 2599 TL yerine 2299 TL
Nikon D3300 fotoğraf makinesi+lens+kit+çanta+kumanda seti 2699 TL yerine 2499 TL
Kawasaki Balance Board Hoverboard 1899 TL yerine 1599 TL
Huawei P9 16 GB 1399 TL yerine 1199 TL
Samsung Galaxy S7 2999 TL yerine 2799 TL