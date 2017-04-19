23 Nisan İçin Kocaeli'ye Gelen Yabancı Öğrenciler Hayvanat Bahçesini Gezdi

23 Nisan için Kocaeli'ye gelen yabancı öğrenciler hayvanat bahçesini gezdi

Uluslararası çocuklar, hayvanları elleri ile besledi



KOCAELİ - 23 Nisan Çocuk Festivali için Kocaeli'ye konuk gelen ülkelerden çocuklar Darıca'da bulunan Hayvanat Bahçesini gezdi. Hayvanat Bahçesini gezen çocuklar hayvanları elleri ile besledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali kapsamında dünyanın dört bir yanından Kocaeli'ye gelen çocuklar Darıca Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkını gezdi. Sırbistan, Moldova, Litvanya, Kosava, Moğolistan gibi ülkelerden gelen çocuklar hayvanat bahçesi içerisinde gezerken bol bol fotoğraf çekildi. Hayvanat Bahçesine gezen papağanların ve lemurların kafeslerine giren çocuklar hayvanları elleri ile besledi. Çocukların bu halleri güzel görüntülerin çıkmasına sebep oldu.

23 Nisan için Kosava'dan gelen ve papağanları eli ile besleyen çocuklar, "Çok heyecanlandım, daha önce hiç papağan beslemedim. Biraz korktum. Türkçeyi izlediğim Türk dizilerinden öğrendim. Türkiye'yi çok beğendim. Hayvanat Bahçesini çok beğendim. Çok çeşitli hayvanlar var. Ayıyı beslemeyi çok sevdim" şeklinde konuştular.

23 Nisan Festivali kapsamında parkı gezen çocuklar ile ilgili konuşan Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, "Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisin kuruluşunu çocuklara armağan etmesi Türk tarihinde zaten büyük bir olay. Bu sayede her yıl düzenli olarak her ülkeden öğrenci ağırlıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin organizasyonu ile birçok ülkeden öğrenci geldi. Moldava, Moğalistan, Kosava gibi ülkelerden çocuklar geldi. Burada onları gezdirdik. Çeşitli etkinlikler yaptık. Ayıları ve lemurları besledik. Çocuklar eğlendi. Yaptıkları röportajlarda Türkiye'yi çok beğendiklerini söylediler. Böyle alanlarda bizlerin onların gezdirmesi hoşlarına gitti. Güzel bir gün geçirdiler, bizim içinde güzeldi" ifadelerini kullandı.

Hayvanat Bahçesini gezen çocuklar gezinin sonunda "Yaşasın 23 Nisan" diyerek kutladı.

(KK-GY