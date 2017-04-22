23 Nisan Için Istanbul'a Geldiler, Ilk Kez Denizle Buluştular
23 Nisan için İstanbul'a geldiler, ilk kez denizle buluştularMerve Dundar / İSTANBUL, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) Uluslararası Yelken Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesiyle Van, Hakkari, Diyarbakır, Mardin gibi...
23 Nisan için İstanbul'a geldiler, ilk kez denizle buluştular
Merve Dundar / İSTANBUL, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) Uluslararası Yelken Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesiyle Van, Hakkari, Diyarbakır, Mardin gibi şehirlerden gelen çocukları hayatlarında ilk kez denizle buluşturuyor.
Proje kapsamında 23 Nisan'dan önce Karadağ, Mardin, Hakkari, Diyarbakır, Bitlis ve Samsun'dan İstanbul'a gelen 10 öğrenciyi karşılayan yelkenciler, minikleri önce yelkencilik sporunun teorik eğitimiyle tanıştırdı. Dün ve bugün Kalamış Marina'da hocalar eşliğinde yelken sporunu uygulamalı olarak gören çocuklar, ilk kez tanıştıkları denizin keyfini doyasıya çıkardı. BAUISC tarafından yelkencilik eğitimleri ve workshoplarla birlikte çeşitli etkinliklerle de zaman geçirecek olan öğrenciler, İstanbul'da kaldıkları 3 günlük süre boyunca İstanbul'u gezme ve kültürel öğrenim fırsatı da buluyorlar.
'SORUMLULUK, DİSİPLİN GİBİ KAVRAMLARI YELKEN SPORU İLE ÖĞRETİYORUZ'
Proje ekibinin içinde yer alan BAU Uluslararası Yelken Kulübü Başkanı Vedat Can Baltalı, Türkiye'nin herhangi bir ilinde veya İstanbul'da yaşadığı halde deniz görmeyen çocuklar olduğunu belirtti ve konuşmasına şöyle devam etti:
'Biz de belli kıstaslara bağlı kalarak bu çocukları tespit ettik ve Samsun'dan, Mardin'den, Van'dan, Ağrı'dan, Karadağ'dan, Makedonya'dan gelen çocukları hocaları ile birlikte misafir ediyoruz. Yelken sporunun, insanın ufkunu genişleten, vizyonunu açan bir doğası ve konsepti olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden de çocukları denizle, yelken sporuyla tanıştırmak istiyoruz. Bu sayede kriz yönetimi, takım çalışması, sorumluluk, disiplin gibi kavramları çocuklara öğretmek için en verimli yöntemlerden bir tanesini kullanmış oluyoruz.'
'BULUNDUĞUMUZ COĞRAFYANIN HAKKINI VERMEYE ÇALIŞIYORUZ'
23 Nisan'da gerçekleştirecekleri etkinlik hakkında da konuşan Baltalı, 'Orada sadece bizim burada misafir ettiğimiz çocuklar olmayacak, halka açık bir etkinlik olacak. Kalamış Marina'da bir yarış köyü kuracağız. Dileyen herkes buraya gelip ücretsiz bir şekilde denize çıkabilecek. Biz bu vesileyle insanları bir şekilde denizle tanıştırmış olacağız. Yelkeni teşvik edici, denizciliği tanıtıcı bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bulunduğumuz coğrafyanın hakkını vermeye çalışıyoruz' diyerek sözlerini noktaladı.
Eğitimlere katılan 10 çocuktan biri olan ve Yüksekova'dan İstanbul'a gelen Jindar Aralı, eğitimlerde çok eğlendiği, hocalarından dümeni nasıl kullanacağını öğrendiğini söyledi. Samsun'dan gelen Hasan Kuru ise Samsun'da deniz olmasına rağmen hiç denize gitmediğini ilk kez burada gördüğünü dile getirdi. 'Çok güzeldi, yine denizi görmek isterim' diyen minik Hasan, hocalarından tekneyi nasıl kullanacağını, benzini, mazotu bittiğinde rüzgarla nasıl gideceğini öğrediğini belirtti.
ÇOCUKLAR 23 NİSAN'I DENİZDE KUTLAYACAK
23 Nisan Pazar günü Kalamış Marina'da kurulacak alanda bulunan eğitim tekneleri ile isteyen herkes ücretsiz bir şekilde denize çıkarılacak. Bu etkinlik ile amaç hem sosyal sorumluluk projelerine dikkat çekmek hem de yelken sporunu daha tanınır hale getirmek. Karadaki etkinlikler sürerken denizde de BAU Spring Trophy'nin üçüncü ayak yarışları gerçekleşecek. Hakem komitesinde yer alan bazı çocuklar yarışı yönetirken, bazıları da yarış heyecanını teknede yaşayacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliğe isteyen herkes ücretsiz bir şekilde katılabilecek.
(Tür: İstanbul)