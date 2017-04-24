23 Nisan'ı Geçikmeli Kutladılar

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, hava koşulları nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bugün gerçekleştirildi.



Şaphane İlkokulu öğretmenlerinden Kerime Yıldız günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.



Öğrenciler tarafından halk oyunları, şiirler ve çeşitli gösteriler sunuldu.



Şaphane Kaymakamı Oltan Bayraktar, "Çocuklarımız geleceğimizdir.Onları eğitmek ve topluma yararlı birer birey olmalarını sağlamak için çok çalışmamız gerekiyor.Sağımız solumuz düşmanlarla çevrili, onlara fırsat vermemek için iyi bir nesil yetiştirmek asli vazifemizdir" dedi.



Bu arada, ilçedeki okullar arasında düzenlenen şiir, kompozisyon, resim ve satranç müsabakalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi. - KÜTAHYA