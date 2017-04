23 Nisan Dolayısıyla Istanbul Valilik Makamına, Lara Şensoy Oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul Valisi Vasip Şahin'in koltuğuna Özel Beylikdüzü Mektebim Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Lara Şensoy oturdu.



Vali Şahin, 23 Nisan dolayısıyla Valiliğe gelen 6 şehit çocuğunu kabul salonunda karşıladı.



Konuklarıyla tek tek ilgilenen Vali Şahin'e, şehit çocukları bir demek çiçek takdim etti.



Daha sonra Vali Şahin, "Bugün söz de koltuk da sizde" diyerek makamını 8. sınıf öğrencisi Lara Şensoy'a bıraktı.



Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2008'de yaşanan bir saldırıda şehit olan Kıdemli Başçavuş Astsubay Ercan Şensoy'un kızı Lara Şensoy, önce günün anlam ve önemine anlatan kısa bir konuşma yaptı.



23 Nisan'da egemenliğin ilan edildiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğunu, bu günün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara bayram olarak armağan edildiğini hatırlatan Şensoy, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.



"İnsanları kitap okumaları konusunda teşvik etmeliyiz"



Şensoy, vatanın, ataların canları ve kanları pahasına gelecek nesillere emanet edildiğini belirterek, "Bize düşen bu vatanı, vatanlar içinde en büyük vatan, bu milleti de milletler içinde en büyük millet yapmaktır." dedi.



Çocukların ellerindeki cep telefonları, tablet ve bilgisayarlara bağımlı olmamaları gerektiğini vurgulayan Şensoy, "Çocuklara parklar, güvenli alanlar ve bisiklet yolları yaptırabiliriz. Sokak hayvanları için barınaklar yapmalıyız." diye konuştu.



İstanbul'un her yerini çok sevdiğini dile getiren Şensoy, "İstanbul gerçekten güzel bir yer. Bir ayrım yapmadan her yerini çok seviyorum. Ancak İstanbul'un trafiği çok can sıkıcı. Çok fazla trafik oluyor. Bazen bir yerden bir yere gitmek çok zor oluyor." ifadelerini kullandı.



Şensoy, "Vali olarak İstanbul'da çocuklar ve büyükler için ne yapmak istersiniz, gelecek planlarınız nelerdir?" şeklindeki bir soruyu ise şöyle yanıtladı:



"Gelecek adına çok güzel şeyler yapmak isterim. Şu an ülkemiz için önemli olan şey bilim, okul ve akıl. İnsanları kitap okumaları konusunda teşvik etmeliyiz. Bunun için kütüphaneler yapmalı, halka açık yerlere kitap koymalıyız ki, insanlar okuyabilsinler. Engelli vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmak isterim. Bu konuda toplum olarak duyarlı olmalıyız."



Program, Vali Şahin'in konuklarına çeşitli hediyeler vermesiyle sona erdi.