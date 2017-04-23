23 Nisan Dolayısıyla İlk Kez Uçağa Bindiler

İstanbul'da 30 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk kez uçağa bindi.



Singapur Havayolları ve SosyalBen Vakfı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlik kapsamında daha önce uçağa binmeyen 30 çocuk, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne geldi.



Burada ilk önce kontuara geçerek check-in yaptıran çocuklar, daha sonra pasaport kontrolünün ardından uçağa bindi.



Uçağın kapısında havayolu şirketi kabin görevlileri tarafından karşılanan çocuklar, uçakta yaklaşık 1 saat geçirerek ilk defa uçağa binmenin heyecanını yaşadı.



"İlk uçak deneyimim ve çok eğlenceli"



Singapur Havayolları Dijital Satış ve Pazarlama Yetkilisi Natali Damar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez uçak tecrübesi yaşayan çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Damar, "İlk kez havalimanı ve uçak gören çocuklarımıza, gerçek yolcuymuş gibi A'dan Z'ye kadar bütün noktalarda her şeyi yaptırıyoruz. Şimdi de uçağa giderek onlara yemek servisimizi yapacağız. Kokpiti ve bir uçağın nasıl kalktığını görecekler. Bizler de onlar gibi heyecanlıyız." diye konuştu.



İlk kez uçağa binen çocuklardan Berra Daldabanoğlu da uçakta olmaktan duyduğu mutluluğu belirterek "23 Nisan Türkiye'de olduğu için çok sevinçliyiz. Bu da bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Bu benim ilk uçak deneyimim ve çok eğlenceli." ifadelerini kullandı.