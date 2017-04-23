23 Nisan Darende'de Coşku ile Kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Darende’de coşku ile kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Darende'de coşku ile kutlandı. İlçe stadında yapılan kutlama programında çocukların yaptığı gösteriler büyük alkış aldı.
23 Nisan dolayısıyla Darende ilçe stadında resmi kutlama programı düzenlendi. Programa, Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, İlçe Garnizon Komutanı Mustafa Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, İlçe Müftüsü Ahmet Varol, Ak Parti İlçe Başkanı Süleyman Şimşek, çok sayıda öğrenci ve veli katıldı. Birbirinden renkli görüntülerin yaşandığı programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Mehmet Akif İlkokulu öğretmeni Yusuf Dingiz yaptı. 23 Nisan bayramını kutlayan Dingiz, Türkiye'nin daha iyi yerlere gelmesi açısından çocukların büyük önem taşıdığını söyleyerek, çocukların daha iyi yetişmesi ve daha çok okuması gerektiğini belirtti.
Konuşmanın ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler ve yarışmalar yapılırken yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - MALATYA