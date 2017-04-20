23 Nisan'daki Bahar Yürüyüşüne Yaklaşık 10 Bin Kayıt

Merkezefendi Belediyesinin bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği bahar yürüyüşünün hazırlıkları sürüyor.



Merkezefendi Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında üçüncüsü düzenlenecek bahar yürüyüşü hazırlıkları kapsamında yaklaşık 10 bin kişi yürüyüşe katılmak için numara aldı. Merkezefendinin belirlenen bölgelerinde kurulan stantlarda Denizlililer kayıt yaptırarak numara alıyor. Pazartesi günü itibariyle açılan stantlara yaklaşık 10 bin kişi kayıt yaptırdı. Çocuklar için ise 'Şirinler' sahnede olacak. Çocuklara ayrıca 14 bin adet uçurtma hediye edilecek.



Pazar günü yapılacak yürüyüşe vatandaşları davet eden Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Pazar günü yine büyük bir yürüyüşümüz olacak. Bu yılda kayıtlarımızdan oldukça yoğun bir katılım olacağını görebiliyoruz. Saat 13.00' de Denizlili vatandaşlarımızı Yenişehir yürüyüş yoluna bekliyoruz" dedi. - DENİZLİ