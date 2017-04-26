23 Nisan'da Türkmenistanlı çocukları evlatlarından ayırmadılar



KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Çocuk Festivali için Kocaeli'ye gelen Türkmenistanlı çocukları Türk aileleri bir başka sevdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Festivali için Kocaeli'ye gelen Türkmenistanlı grup ile onları festival süresince konuk eden Türk aileleri arasında sıcak bir bağ kuruldu. Kocaelili aileler, yetim ve öksüz çocuklardan kurulu Türkmen kafilesini bir aile ortamında barındırdı. Çavuş ailesinin, Türk dizilerini izleyip oldukça düzgün Türkçe konuşan Mariya Malayeva'ı kendi kızları gibi sahiplenmesi ise görülmeye değerdi.

Dizilerden film izleyerek Türkçe öğrendiğini ifade eden Mariya Malayeva Çavuş ailesi ile 1 hafta boyunca aynı evi paylaştı. Anne Melike Nur, kızı Melisa Nur, anneanne İlknur Öziç ve dede Vazif Öziç ile çok güzel günler geçirdiğini ifade eden Malayeva" Onları çok sevdim. Allah razı olsun onlardan. Yine böyle bir fırsatım olursa kendilerine gelmeyi çok istiyorum" dedi. 10 yaşındaki Melisa Nur ise" Mariya ablayı çok sevdim, keşke hep bizimle olsa. Ona çok alışmıştım" diyerek yaşadığı dostluğu gözler önüne serdi. Melike'nin anneannesi İlknur Öziç ise" Kendisine çok alıştık. Artık bizden birisi gibi oldu. Torunum annesine soruyormuş. Bizimle hep kalmaz mı Mariya abla diye. Gerçekten çok saygılı bir çocuk. Evimizde ayrılması da çok zor olacak bizim için." şeklinde konuştu.

Mariya'nın Çavuş ailesinden ayrılmasında ise duygu dolu dakikalar yaşandı. Bavulunu hazırlayan Mariya, artık bir aile gibi gördüğü Çavuş ailesiyle vedalaştı. Aile bireyleriyle tek tek sarılan Mariya gözyaşlarını tutamadı. Çavuş ailesi ise vedalaşma sırasında Maria'dan ayrılmak istemedi. Mariya'nın vedası "bir daha ki sene de geleceğim" sözü ile farklı bir anlam aldı. İzmit Atatürk Ortaokulu'nda gösterilerini yapan Türkmen çocuklar ardından ülkelerine gitmek için otobüslerine bindi. Adeta kendi çocukları ve kardeşleri gibi konuk ülke çocuklarını sahiplenen Türk aileler ayrılma anında çok zorlandı. İki ülke çocukları birbirlerinden iletişim numaraları alarak hem ayrılmanın hüznünü hem de yeni bir dostluğun başlaması sevincini yaşadı.