23 Nisan'da Minikler Piazza'da Eğlence Dolu Anlar Yaşadı

Çocukların eğlenirken öğrenmelerini, zihinsel ve bedensel yönden gelişmelerini sağlayan atölye etkinlikleri ile minikler için de çekim merkezi olan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Onikişubat Belediyesi ile birlikte miniklere unutulmaz bir 23 Nisan etkinliği sundu. Piazza'da gerçekleşen "Plus Plus Yapboz" etkinliğinde el becerilerini geliştiren minikler, eğlencenin tadını çıkarttı. Etkinlik alanında kurulan masalarda arkadaşlarıyla kafa kafaya verip boşlukları doldurarak resimleri tamamlayan minikler, yeni tanıştıkları akranlarıyla sosyalleşmenin de keyfini yaşadı.

Etkinliğe katılan çocuklarla sohbet edip, onlarla fotoğraf çektiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, belediye olarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti. Piazza'da düzenledikleri yapboz etkinliğinin de bunlardan biri olduğunu kaydeden Mahçiçek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara bayram olarak hediye ettiği bir gün bugün. Bizler de bu anlamlı günde çocuklarımızın zihni gelişimine katkı sağlayacak bir takım aktiviteler yapıyoruz. Bugün de çocuklarımız ve aileleriyle beraber olduk. Onların güzelliklerini, mutluluklarını paylaştık. Onikişubat Belediyesi olarak özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çok daha güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz" dedi.