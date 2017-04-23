23 Nisan'da Köpeklerin Gösterisi Büyük Beğeni Topladı
- 23 Nisan'da köpeklerin gösterisi büyük beğeni topladı Yabancı öğrenciler yöresel oyunlarını sergilediNEVŞEHİR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nevşehir'de düzenlenen törende, Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi tarafından eğitimli köpeklerin yapmış oldukları gösteriler...
- 23 Nisan'da köpeklerin gösterisi büyük beğeni topladı
Yabancı öğrenciler yöresel oyunlarını sergiledi
NEVŞEHİR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nevşehir'de düzenlenen törende, Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi tarafından eğitimli köpeklerin yapmış oldukları gösteriler büyük beğeni topladı.
Damat İbrahim Paşa Spor Salonundaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okuduğu programda, halk oyunları gösterisi ve çeşitli, yarışmalar düzenlendi. Jandarma At ev Köpek Eğitim Merkezindeki eğitimli köpeklerin sunduğu gösteri büyük alkış aldı.
Daha sonra sahneye çıkan Moldova, Moğolistan ve Azerbaycanlı konuk çocuklar da ülkelerine özgü dans gösterisi sundu.
Törene Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Hasan Ünver,daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
(COŞ-AÖ-