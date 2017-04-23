23 Nisan'da Jandarmadan Köpeklerle Gösteri
Nevşehir’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) tarafından köpekler ile yapılan gösteri büyük beğeni topladı.
Nevşehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) tarafından köpekler ile yapılan gösteri büyük beğeni topladı.
Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'ndaki Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda halk oyunları gösterisi ve çeşitli yarışmalar düzenlendi. Jandarma At ev Köpek Eğitim Merkezindeki eğitimli köpeklerin sunduğu gösteri ise büyük alkış aldı. Daha sonra sahneye çıkan Moldova, Moğolistan ve Azerbaycanlı konuk çocuklar ülkelerine özgü dans gösterileri sundu.
Törene Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Hasan Ünver, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - NEVŞEHİR