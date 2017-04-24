23 Nisan'da Hasta Çocukları Unutmadılar

İSTİNYE Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri 23 Nisan'da lösemili çocukları sevindirdi. Birçok öğrenci bir araya gelerek Medical Park Göztepe Hastanesi'nde yatan çocuk hastalara sürpriz yaptı. Kostümler giyen ve hediyeler dağıtan gençler, çocuklarla vakit geçirdi.



İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü öğrencisi Esin Geyik bunu rutin hale getirmek istediklerini belirtti ve şunları söyledi:



"Kendimiz sağlık fakültesinde okuduğumuz için çocukların neler yaşadığını az çok biliyoruz. 23 Nisan'dan dolayı da 'Etkinlik yapalım' dedik. Bu konuda 'Neler yapabiliriz?' diye düşündük. Sonuçta onlar sürekli dışarı çıkamıyorlar o yüzden biz onlara farklı bir şey yapalım dedik ve hastanede yatanları ziyaret edelim istedik. Bu şekilde başladık ve bunu rutin bir hale getireceğiz. Artık burada çocukları ziyaret edeceğiz. 15 gün sonra da taş boyamaya geleceğiz çocuklarla beraber. Bu şekilde bir karar aldık ve hocalarımız da destek çıktı. Bunu kendi okulumuzda okuyan arkadaşlarımızla organize ediyoruz. Parasal olarak kendimiz, dışardan bir yardım almadan kendi içimizde hallettik. Dün çocukların hediyelerini aldık. Hangi hediyeler onlara zararlı olabilir bunlara dikkat ederek aldık. Bugün geldiğimiz gibi çocuklarla fazla temas haline geçmeden hediyelerini dağıttık. Sohbet edebildiklerimizle sohbet ettik. O şekilde 1-2 saat zaman geçirmeye çalışıyoruz. Taş boyamaya geldiğimiz zaman ufak oyunlar oynayabiliriz. Onların istedikleri bir etkinlik olabilir."



"NE İSTİYORLARSA YAPACAĞIZ"



Bunu düzenli hale getireceklerini ve çocukların istediği tüm etkinlikleri yapacaklarını söyleyen Geyik, "Tek amacımız buradaki çocuklarla iyi zaman geçirebilmek. Ne istiyorlarsa her ay rutin bir şekilde düzenleyeceğiz." dedi. - İstanbul