- 23 Nisan'da dilenen çocuklar yürek burktu



İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlanırken, bayramdan habersiz yüzlerce çocuk bu günü dilenerek geçirdi. Çocuk bayramını dilenerek geçiren minikler yürekleri burktu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, bazı çocuklar bayram sevincinden çok yaşam mücadelesine devam etti. İstanbul'da da yapılan çeşitli etkinliklerle çocuklar dans etti, şiirler okudu, gösteriler izledi ve oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi. Fakat diğer taraftan bugünün bayram olduğundan habersiz dilenen çocuklar yürekleri burktu.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde çeşitli sebeplerden dolayı dilenmek zorunda kalan çocuklar yaşıtları bayramın tadını çıkarırken 23 Nisan'ı sıradan bir gün olarak geçirdi. Aralarında Suriyelilerin de olduğu annesiyle dilenen, caddelerde mendil satan ve kağıt toplayan çocuklar dikkat çekti. Bazı çocuklar ise, ellerindeki çorapları satarak para kazanmaya çalıştı. Dilenen çocukları gören bazı duyarlı vatandaşlar onlarla yiyeceklerini bazıları da para verdi. Tanımadıkları insanların peşinde onlardan para almak için mücadele veren çocuklar bazen başarılı oldu bazen de uzun süre vatandaşların peşinden gitmek zorunda kaldı. Dilenen çocukların aldıkları paraları annesine vererek tekrardan dinlenmeye devam etmesi yürekleri dağladı.

(UK- ÖY-