23 Nisan'da Dilenen Çocuklar Yürek Burktu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlanırken, bayramı dilenerek geçiren çocuklar yürekleri burktu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlanırken, bayramı dilenerek geçiren çocuklar yürekleri burktu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, bazı çocuklar yaşam mücadelesine devam etti. İstanbul'da yapılan çeşitli etkinliklerle çocuklar bayramlarını kutlarken, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde bugünün bayram olduğundan habersiz dilenen çocuklar yürekleri burktu. Aralarında Suriyelilerin de olduğu dilenen, caddelerde mendil satan ve kağıt toplayan çocuklar dikkat çekti. Bazı çocuklar ise, ellerindeki çorapları satarak para kazanmaya çalıştı.
(Ufuk Kıvık / İHA)