23 Nisan'da Çocuklara Özel Sınırsız Eğlence

İzmir'de ilk defa düzenlenecek zeka ve el becerilerini geliştiren Lego Yapım Atölyesi, 21-23 Nisan tarihleri arasında 12.00'den 19.00'a kadar İzmir Optimum Alışveriş Merkezi'nde meraklılarıyla buluşacak.



Birbirinden eğlenceli etkinlikleriyle şehrin sosyal yaşam merkezi olan Optimum AVM çocuk ziyaretçileri için düzenlediği eğitici ve eğlenceli atölyelere hız kesmeden devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sınırsız eğlence vaat eden Lego, minik ziyaretçileriyle buluşuyor. Çocuklar özel olarak tasarlanan etkinlik alanında, dünyanın en ünlü oyunlarından Lego Duplo, Lego City, Lego Friends ve Lego Ninjago ile dört farklı Lego teması yer alacak. Çocukların zihinsel becerilerini ve el becerileri geliştirmesine yardımcı olacak heyecanla beklenen Lego Yapım Atölyesi, Optimum'un minik ziyaretçilerine unutamayacakları bir deneyim yaşatacak. - İZMİR