23 Nisan'da Çocuklara Helikopter Gezisi

Bağcılar'da çekilişle belirlenen 23 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul'u helikopterle gezdi.



Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için noter huzurunda çekilişle belirlenen 23 çocuk helikopter gezisi ile ödüllendirildi.



Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın da hazır bulunduğu gezide öğrencilere, başkan Çağırıcı tarafından kentin tarihi ve turistik mekanları tanıtıldı.



"Bilinçle ve şuurlu bir nesil yetişiyor"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 23 Nisan'da çocuklarımız için anlamlı bir etkinliğe daha imza attıklarını belirtti.



Ülkenin ateş çemberine alınmak istendiğine dikkat çeken Çağırıcı, bu yılki gezi temasının 15 Temmuz darbe girişimi olarak belirlendiğini aktırdı. Amaçlarının yaşanılan hain darbe girişimini genç nesillere anlatmak olduğunu vurgulayan Çağırıcı, şunları kaydetti:



"O işgal girişiminin unutulmamasını istiyoruz. Milletimizin Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda sergilediği kahramanlığı gelecek nesiller gururla anlatmalı. Öğrencilerimiz helikopter gezimiz sırasında saldırıya uğrayan kurum binalarımızı da gökyüzünden görme imkanı buldu. Helikopter gezisi sırasında çocuklarımıza o hain girişimi ve milletimizin büyük kahramanlığını anlattık. Milletimizin kahramanca savunduğu yerleri gösterdik. İnşallah bilinçle ve şuurlu bir nesil yetişiyor. Ülkemiz, bir daha o alçak girişimlere maruz kalmayacak."