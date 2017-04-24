23 Nisan'da Çocuklar Cottonbox İle Geleceğe İz Bıraktı

Doğal ham madde kullanımı ve kaliteli üretimi ile ev tekstilinin lider markalarından Cottonbox, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı renkli bir etkinlikle kutladı.

Ulu Önder Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dünya çocukları ile birlikte kutlayan Sarıyer Belediyesi, 7 ülke ve 8 ilden toplam 393 çocuğu misafir etti. Life Park etkinlik alanında düzenlenen festivalde Romanya, Rusya, Kosova, Ukrayna, Makedonya, K.K.T.C. ve Arnavutluk gibi ülkelerden gelen misafir çocuklar, Mardin, Diyarbakır, Sivas, Rize, Van, Erzincan, Bitlis ve Edirne gibi illerden gelen arkadaşları ile birlikte bayramı kutladı.

Festival sponsorlarından Cottonbox'ın, "Cottonbox ile geleceğe iz bırak" etkinliğinde çim alana serili metrelerce uzunluğunda beyaz bir kumaş üzerine rengarenk boyalar eşliğinde el baskısı yapan çocuklar, gönüllerince eğlendi. Yaklaşık iki bin çocuğun el izleri ile renklendirdiği kumaş, günün anısı olarak Sarıyer Belediyesi'ne armağan edildi. Çocukların boyalara bulanarak, keyifli bir gün geçirmelerini sağlayan Cottonbox, hayatlarına dokunmanın mutluluğunu yaşadı.

Gün boyu çeşitli aktiviteler ile eğlenen çocuklar, festival kapanışında sahne alan Cem Belevi ile bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

