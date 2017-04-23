23 Nisan'da 23 Öğrenciye Helikopter Gezisi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bağcılar Belediyesi, çekilişle belirlenen 23 minik öğrenciyi helikopter gezisine çıkardı.



Noter huzurunda belirlenen 23 şanslı öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda unutamayacakları bir gün yaşadı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile birlikte helikopter gezisine katılan öğrenciler İstanbul'u gökyüzünden görme imkanı buldu.



Bağcılar Belediyesi'nin her yıl 23 Nisan'da düzenlediği helikopter gezisi etkinliğinin bu yılki konusu 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Bağcılar'da eğitim gören 85 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisi Başkan'la Süper Gezi 15 Temmuz ve Demokrasi Nöbetleri adlı çizgi roman formatındaki kitabı okudu. Kitabı okuyan öğrenciler arasından 23 şanslı isim noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen gezi programında çocuklar büyük heyecan yaşadı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, helikopterin Haliç sahilinden yükselmesiyle başlayan gezi sırasında öğrencilere hain darbe girişiminde saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve adı daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan Boğaziçi Köprüsü ve kurum binalarını gösterdi. Çağırıcı ayrıca İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını da tanıttı.



"ÇOCUKLARIMIZ MİLLETİMİZİN KAHRAMANCA SAVUNDUĞU YERLERİ GÖRDÜLER"



Bağcılar'da çocukları ve gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için projeler hizmete sunduklarını ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 23 Nisan'da çocuklarımız için anlamlı bir etkinliğe daha imza attıklarını belirtti.



Ülkenin ateş çemberine alınmak istendiğine dikkat çeken Çağırıcı, "15 Temmuz'da hainler ve dış mihraklar ülkemizi işgale kalkıştı. Milletimiz topyekün canını ortaya koyarak onlara 'dur' dedi. Bu yılki gezimizin temasını 15 Temmuz olarak belirledik. Amacımız o yaşadığımız hain girişimi genç nesillere anlatmak. O işgal girişiminin unutulmamasını istiyoruz. Milletimizin Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda sergilediği kahramanlığı gelecek nesiller gururla anlatmalı. Öğrencilerimiz helikopter gezimiz sırasında saldırıya uğrayan kurum binalarımızı da gökyüzünden görme imkanı buldu. Helikopter gezisi sırasında çocuklarımıza o hain girişimi ve milletimizin büyük kahramanlığını anlattık. Milletimizin kahramanca savunduğu yerleri gösterdik. İnşallah bilinçle ve şuurlu bir nesil yetişiyor. Ülkemiz, bir daha o alçak girişimlere maruz kalmayacak" diye konuştu.



