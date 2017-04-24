23 Nisan'da 1923 Balon
Kazancılar Çarşısı içerisinde faaliyet gösteren bir kuyumcu, düzenlediği sosyal sorumluluk projesi kapsamında 1923 adet 23 Nisan temalı balon dağıttı.
Kazancılar Çarşısı içerisinde faaliyet gösteren bir kuyumcu, düzenlediği sosyal sorumluluk projesi kapsamında 1923 adet 23 Nisan temalı balon dağıttı.
Kazancılar Çarşısındaki Göksel Sarraf, 23 Nisan'da anlamlı bir etkinliğe imza attı. 'Biz birlikte bir aileyiz' sloganı ile yola çıkan ve etkinliğin duyurusunu sosyal medyadan duyurularını yapan Göksel Sarraf, 23 Nisan günü 1923 adet kırmızı beyaz renklerde 23 Nisan balonu dağıttı. Özellikle sokak çocuklarına ulaşılmasının hedeflendiği etkinlikte balonlar palyaçolar yardımı ile çocuklara ulaştırıldı. Çocuklar karşılarında palyaçoyu görünce büyük sevinç yaşadı.
Göksel Sarraf Sahibi Ahmet Göksel, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle böyle bir proje yaptık. Tam 1923 adet 23 Nisan balonumuzu palyaçolar Kayseri sokaklarında paylaştı. Çocukların sevincine ortak olmaya çalıştık. Çalışan çocuklara da bu vesile ile 23 Nisan'ı hatırlatmaya çalıştık" dedi. - KAYSERİ