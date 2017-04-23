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23 Nisan Coşkuyla Kutlanacak
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23 Nisan Coşkuyla Kutlanacak

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Meclis'in açılışının 97'nci yılında coşkuyla kutlanacak.

23 Nisan Coşkuyla Kutlanacak

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Meclis'in açılışının 97'nci yılında coşkuyla kutlanacak.

Kaynak: Dunya.com

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Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan