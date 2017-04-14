23 Nisan Coşkusu Pera Müzesi'ne Taşınıyor!

22 Nisan'da gerçekleşecek konserde, Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Oda Orkestrası ve Çoksesli Çocuk Korosu bayrama özel bir repertuvar seslendirirken, Pera Eğitim 23 Nisan'da "Sınırsız Sanat" başlıklı yaratıcı drama atölyeleri düzenliyor.

Pera Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak üzere tüm çocukları müzeye davet ediyor. Bayrama özel etkinliklerin ilkini Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen klasik müzik konseri oluşturuyor. Konserde, keman, viyola, çello, flüt, obua, saksafon, vurmalılar ve gitarlardan oluşan Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Oda Orkestrası'na, Çoksesli Çocuk Korosu'ndan bir grup eşlik ediyor. 22 Nisan Cumartesi günü 14.00-15.00 saatleri arasında düzenlenen konser, Pera Cafe'de ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Pera Eğitimi'in bayrama özel "Sınırsız Sanat" başlıklı yaratıcı drama atölyeleri ise Çağdaş Drama Derneği iş birliğiyle gerçekleşiyor. 7-8, 9-10, 11-12 yaş gruplarına yönelik hazırlanan atölyeler, çocukların yaratıcı drama yöntemiyle doğaçlama yeteneklerine odaklanıyor. Müzede drama deneyimi yaşayan çocuklar, atölyeler kapsamında sergilerin hikâyesine dâhil oluyor, kendi işlerini üretme ve sanatla kendilerini daha iyi ifade etme şansı buluyor.