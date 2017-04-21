23 Nisan Coşkusu Kocaeli'den Başladı... Robota Dönüşen Otomobil Çocuklardan Büyük İlgi Gördü
23 Nisan coşkusu Kocaeli'den başladı.
23 Nisan coşkusu Kocaeli'den başladı... Robota dönüşen otomobil çocuklardan büyük ilgi gördü
41 ülkeden 1000'e yakın çocuk 3 gün boyunda doyasıya eğlenecek
KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği, 41 ülkeden 1000'e yakın çocuğun merakla izlediği robota dönüşen otomobil şovu ile başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği, Uluslararası Fuar Merkezi'nde sahnelenen eğlence şovları ve birçok farklı atölyedeki etkinliklerle başladı. 41 ülkeden gelen 1000'e yakın 23 Nisan çocuğunu ağırlayacak olan şenliğin açılışı ise robota dönüşen otomobil ile yapıldı. SEPAŞ'ın da sponsorluğunu yaptığı fuarın açılış törenine Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, protokol davetlileri, vatandaşlar ve çok sayıda çocuk katıldı.
"23 Nisan çocukların üzülmediği bir dünya kurma gayretidir"
Halk oyunları gösterisi ile başlayan törende konuşan ve 23 Nisan coşkusuna ortak olmanın kendisi içinde güzel bir duygu olduğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Bizim çok önemli bir milli bayramımız var. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin temellerinin atıldığı bu günü güzel çocuklarımıza armağan etti. Dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram bu bayramdır. Çünkü biz ülkemizi kurarken çok büyük acılar çekmiştik. Binlerce çocuğumuz öksüz, yetim kalmıştı.23 Nisan hiçbir çocuğun üzülmediği, korkmadığı bir dünya kurma gayretidir. Bu bayram hepinize kutlu olsun" dedi.
"23 Nisan çocukları arasındaki sevgi gelece yön verecek"
Daha sonra söz alan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise, "Burada yeni dostluklar tüm kardeşlerinizle aranızda oluşacak sevgi geleceğe yön verecektir. Sevgili çocuklar 23 Nisan'ın bir diğer anlamı da egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasıdır, aynı zamanda bir zafer kutlamasıdır. Festivalimize destek veren herkese özellikle evini, sofrasını açan, Türk ailelerinin misafirperverliğini gösteren ailelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Çocuklardan robota dönüşen otomobile büyük ilgi
Konuşmaların ardından çocukların merakla beklediği robota dönüşen otomobil gösterisi ise büyük alkışlarla başladı. Görsel gösterilerle alana giren robot otomobil, Başkan Karaosmanoğlu ve Vali Güzeloğlu'nun kontrolünde robota dönüştü. Çocukların meraklı gözlerle takip ettiği gösterinin ardından ise 23 Nisan şenlikleri başladı.
Eğitici ve eğlendirici stantlar çocuklara açıldı
Açılış törenin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karoasmanoğlu'nun eşliğinde il protokolü ve 1000'e yakın çocuk alanda bulunan stantları gezdiler. 41 ülkeden gelen 23 Nisan çocukları, şenlik alanında bulunan 30 eğlence, 22 bilim, 6 kağıt atölyesi, 9 farklı serginde eğlenceli vakit geçirdiler. Çocuklar eğlenceli dakikaların yanısıra Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, AFAD, 112 Acil Sağlık, Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi gibi stantlarda da acil müdahale ekiplerinin çalışmaları hakkında uygulamalı bilgiler aldılar.
Ödüllü yarışmalar çocukları bekliyor
Öte yandan fuar boyunca bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Türkiye Beyin Olimpiyatları düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi, Türk Beyin Takımı ve Dünya Zeka Oyunları Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından organize edilen Türkiye Beyin Olimpiyatları'nda Türkiye'nin dahileri yarışacak. Türkiye Beyin Olimpiyatları'na 6-14 yaş grubundaki çocuklar katılabilecek. Takımlar gruplar halinde yarışacak. Yarışmada birinciye 9 bin TL, ikinciye 6 bin TL, üçüncüye 3 bin TL para ödülü verilecek.
(GY-Y)