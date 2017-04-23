23 Nisan Coşkusu Avm'de
Samsun’un Atakum ilçesinde “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” AVM’de coşkuyla kutlandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" AVM'de coşkuyla kutlandı.
Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Samsunlu çocuklara eğlence dolu bir bayram yaşattı. Saat 14.00-18.00 arası AVM'nin food court katına kurulan sahnede Yeşilyurt Demir Çelik İlkokulu ve özel bir kolej öğrencileri tarafından etkinlikler düzenlendi.
AVM'den yapılan açıklamada, "Yeşilyurt Demir Çelik İlkokulunun hazırladığı dans gösterileri, Aşuk ile Maşuk sahne gösterisi, çocuk yarışmaları ile çocuklara unutamayacakları bir bayram yaşadık. Hemen ardından TED Koleji Bando Takımı tarafından hazırlanan, muhteşem bando gösterileri sahne aldı. Büyük küçük herkesin ellerindeki şanlı bayrağımızla eşlik edeceği 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel marşlar, Yeşilyurt AVM ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşattı. Sahne gösterilerinin dışında kalan zamanlarda animasyon ekiplerinin tüm çocukları orijinal kostümleriyle sahneye davet edip balon kapmaca, mumya, zıp zıp, sandalye kapmaca, pinpon topu taşıma, mini bowling ve birbirinden eğlenceli oyunlarla doyasıya eğlendirdi. Ayrıca etkinlik alanına gelen minikleri tatlı bir sürprizler de yapıldı. Yüzlerce şekerin bulunduğu 'Şeker Duvarı'ndan ücretsiz şekerlerini aldılar, aynı zamanda gün boyunca ücretsiz dağıtılan Türk bayrakları ile de 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadılar. Bununla birlikte Yeşilyurt Demir Çelik İlkokulunun AVM 2. katta kurulan alanda, çocukların 23 Nisan temalı resimlerine ve çocuklarımızın daha yaşanılabilir bir gelecek için farkındalık çalışmalarına yer verildi" denildi. - SAMSUN