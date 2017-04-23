23 Nisan Çocuklarından Dünyaya Anlamlı Mesaj

23 Nisan Festivalinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait üzeri giydirilmiş otobüs çocuklar tarafından boyanıyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivalinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler dünya çocuklarının ellerinden boyanıyor. Gönülleri ve hayal gücü geniş geleceğin yöneticileri yazdıkları mesajlarla dünyaya sesleniyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park Standında sergilenen otobüse 10'ar kişilik gruplar halinde alınan çocuklar, otobüsün içine girip aracın teknik özelikleri hakkında bilgiler alıyor. Otobüsün içinde bol bol fotoğraf çektiren çocuklar ayrıca otobüse anlamlı yazılar da yazıyor.



Otobüse isimlerini, 23 Nisan ile ilgili yazılar yazan çocukların Dostluk Kazanır" mesajı ise Dünya Barışına dair nitelikte. - KOCAELİ