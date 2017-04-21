23 Nisan Çocukları Beykoz'da

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Prizren, İskele ve Srebrenica'dan gelen çocukları makamında ağırladı.



10'uncu Uluslararası Beykoz Kaymakamlığı ve Beykoz Belediyesi Çocuk Festivaline katılmak için Prizren, İskele ve Srebrenica'dan ilçemize gelen resmi delegasyon ve öğrenciler Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı ile Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'i makamında ziyaret etti.



Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'i makamında ziyaret eden heyette Başkan Yardımcısı Muharrem Kaşıtoğlu ve Mahmut Gülbasar, Srebrenica Başkan Yardımcısı Nermin Ali Vukoviç, Başkan Danışmanı Zekeriya Hadziç, Prizren, İskele ve Srebrenica öğretmen ve öğrencileri ile belediye birim müdürleri hazır bulundu.



"Çocuklar bir çiçektir onları yaşatmak lazım"



Ziyaretten ziyadesiyle mutlu olduğunu belirten Başkan Çelikbilek, belediye olarak kardeş şehirlere yapılan yatırım ve gezilerden de bahsederek, "Bizim bu davetimize katılarak bizleri onurlandırdınız. Sizlere teşekkür ediyoruz. Dünyada ilk olarak çocuklara bayram hediye eden bir milletiz. Çocuklar bir çiçektir. Onları yaşatmak lazım. Dünyada özgürlüklerinden uzak yaşayan çocuklar var. O yüzden dünyadaki tüm çocuklar için huzur ve barış isteyelim. 23 Nisan Bayramı, sadece Türk çocuklarının değil, tüm dünya çocuklarının bayramıdır. Barış sevgi, saygı ve muhabbeti gönlünüzden hiç eksik etmeyin. Herkes birbirine hürmet ederse yaşamak kolaylaşır. Çocuklarımızın yüzü hep gülsün, bayramınız kutlu olsun" dedi.



Beykoz'da olmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Prizren, İskele ve Srebrenica'dan gelen heyetler, çocuklara farklı kültür ve coğrafyaları tanınma fırsatı verdikleri için etkinliğin ev sahibi olan Kaymakam Katırcı ve Başkan Çelikbilek'e teşekkürlerini iletti.



Konuşmaların ardından karşılıklı olarak ülke kültürlerine ait hediyeler ve rozetler takdim edildi. - İSTANBUL