23 Nisan Çocukları Başkan Koltuklarını Devraldı
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle, İzmir’deki bazı belediye başkanları koltuklarını miniklere devretti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle, İzmir'deki bazı belediye başkanları koltuklarını miniklere devretti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle, Balçova Belediye Başkanı makamını Başöğretmen İlköğretim Okulu 4-C sınıfı öğrencisi Defne Ağgül'e devretti. Öğretmenleri ile belediye ziyaret eden Defne Ağgül, öncelikle Başkan Çalkaya'dan belediyenin çocuklar için yaptığı hizmetler ile ilgili bilgi aldı. Ağgül, ardından da eğitim kurumları ve özellikle kimsesiz çocuklar ile ilgili sosyal sorumluluk projelerini Başkan Çalkaya'ya anlattı.
Küçük Başkan Defne Ağgül'ün fikirleri karşısında etkilenen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, bundan sonra yapacakları projeler ile ilgili belediyeye fahri danışmanlık yapmasını istedi. Küçük Başkan'a bir Nutuk hediye eden Başkan Çalkaya, "Çocuklarımız iyi bir eğitim sisteminde öğrenim görürlerse dünyayı yönetecek fikirlere sahipler. Bizler Atütürk'ün gösterdiği ilkeler doğrultusunda çocuklarımızı eğitirsek ülkemiz çok daha başarılı noktalara gelir. Bunun için durmadan, vazgeçmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Başkan Demirağ'da koltuğunu bıraktı
Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da, koltuğunu Necla Midilli Merkez Ortaokulu 8-A Sınıfı öğrencisi Mahmutcan Yaman'a devretti. Temsili Başkan Mahmutcan Yaman'a Foça Belediye Başkanlığı makamına yaptığı ziyarette, sınıf arkadaşları; Mısra Dilsiz, Nisa Nur Yılmaz, Asmen Doğan ve Necla Midilli Merkez Ortaokulu Müdürü Ercan Akgün, öğretmenleri Songül Özel ve Hatice Yıldırım eşlik etti.
Foça Belediyesi hizmet birim amirleri ile tanışan minik başkan, Foça Belediyesi gündemi hakkında bilgilendirildi. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, minik Yaman'a çalışmaları anlattı. Gökhan Demirağ, "İstiklalimizi gelecek kuşaklara emanet eden Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti bizlere armağan ettiği bu günü, çok sevdiği çocuklara emanet ve armağan etmiştir. Ülkemizin geleceği, çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyor, geleceğimiz çocuklarımıza, çok kıymetli öğretmenlerimize ve değerli velilerimize teşekkür ediyor, esenlikler diliyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR