23 Nisan Çocuk Şenliğine Katılanlar Hem Eğlendiler, Hem Öğrendiler
Almanya’da Münih Türk Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Bayramı Şenliği’ne katılan çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.
Almanya'da Münih Türk Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Bayramı Şenliği'ne katılan çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.
Münih Türk Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Bayramı Şenliği hotel Zur Post'da gerçekleştirildi. Münih Türk Toplumu tarafından büyük ilgi gösterilen şenliğe aileleri ile gelen çocuklar ve gençler unutulmaz bir gün yaşadılar. Münih Başkonsolosu Sayın Mesut Koç'un konuşmalarının ardından başlayan şenlikte; şiirler okundu, çocuk koroları ve grupları tarafından şarkılar söylendi, ülkemizin çeşitli yörelerinden halkoyunları sergilendi. Çocuk yüzü boyama etkinliği de şenliğin ilgi gören diğer bir bölümünü oluşturdu. Bu yıl yapılan şenliğe katılanlar Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğinin katkıları ile Anadolu Üniversitesi'nin Avrupa'daki Türklere yönelik eğitim öğretim hizmetleri hakkında bilgilendirildi.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programları Koordinatörlüğü, Münih Eğitim Ataşeliği işbirliğinde gerçekleştirilen tanıtım standında Anadolu Üniversitesi'nin ve Milli Eğitim Bakanlığının Batı Avrupa'daki hizmetleri hakkında broşür dağıtımı ve bilgilendirme yapıldı. Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Bürosu görevlileri, Münih Eğitim Ataşeliği görevlileri vatandaşlarımızın Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Sistemi Batı Avrupa Programları, İkinci Üniversite ve ANADOLUYÖS hakkında sorularına cevap verip, rehberlik hizmetinde bulundular. - MÜNİH