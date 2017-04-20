23 Nisan Çocuk Şenliği Masal Park'ta Yapılacak

Kırşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 3. Çocuk şenliği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Masal Park'ta düzenlenecek etkinlikle kutlanacak.



Çocuk Şenliğinde kapsamında palyaço sahne alırken yüz boyama etkinliği, balon, bayrak dağıtımı, çeşitli yarışmalar ve müzik programı düzenlenecek.



Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm çocukları davet eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, çocuklarımız için hayal edip yapılan masal parkta etkinliklerin hayat bulacağını söyledi.



Çocukların yüzünde ki mutluluğun arttırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Bahçeci, şunları söyledi:



"Belediye olarak biz de çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu artırmak ve kıvancımızı paylaşmak için bu sene Çocuk Şenliğimizin üçüncüsünü düzenleyeceğiz.



Büyük küçük herkes Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlasın, herkes biraz çocuk olsun, tüm çocuklar daha da mutlu olsun istiyoruz. Kırşehir Belediyesi olarak yaptığımız tüm çalışmalarımızın temelinde çocuklarımız var." - KIRŞEHİR