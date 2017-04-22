23 Nisan Çocuk Şenliği Etkinlikleri Selçuk Belevi Köyü

Oyun, Selçuk Belevi Köyü Şehit Cengiz Topel Okulu'nda.

23 Nisan Çocuk Şenliği Etkinlikleri Selçuk Belevi Köyü

Oyun, Selçuk Belevi Köyü Şehit Cengiz Topel Okulu'nda...

-Perde Oyunu "Hacivat ve Karagöz"

-Çocuk Şarkıları, Yüz boyama, Balon Katlama, Palyaço, Masal Anlatımı

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Merkez

Mekan : İlçelerde Etkinlik Alanları

Mekan Adresi : İzmir

Başlangıç Saati : 22.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 13: 00: 00

Kategori : 23 Nisan Çocuk Şenliği Etkinlikleri Selçuk Belevi Köyü

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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