23 Nisan Çocuk Şenliği Etkinlikleri Kiraz Haliller İlkokulu
Oyun, Kiraz Haliller İlkokulu'nda.
Oyun, Kiraz Haliller İlkokulu'nda...
Dans Workshop, Ritim Egzersizleri, Sportif Faaliyetler, İnteraktif Yarışmalar, Atölye Çalışmaları
Kortej "Gezici Kukla Gösterisi"
Geleneksel Çocuk Oyunları
Yüz boyama - Balon Katlama
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Merkez
Mekan : İlçelerde Etkinlik Alanları
Mekan Adresi : İzmir
Başlangıç Saati : 21.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 13: 00: 00
Kategori : 23 Nisan Çocuk Şenliği Etkinlikleri Kiraz Haliller İlkokulu
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io