23 Nisan Çocuk Şenliği Etkinlikleri Kemalpaşa Ulucak Belediye Önü

Oyun, Kemalpaşa Ulucak Belediye Önünde.

23 Nisan Çocuk Şenliği Etkinlikleri Kemalpaşa Ulucak Belediye Önü

Oyun, Kemalpaşa Ulucak Belediye Önünde...

Tarla Faresi Orkestrası ile Çocuk Şarkıları, Mi-Fa ile Klasik Müzik, Eğlenceli Oyunlar

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Merkez

Mekan : İlçelerde Etkinlik Alanları

Mekan Adresi : İzmir

Başlangıç Saati : 22.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 11: 00: 00

Kategori : 23 Nisan Çocuk Şenliği Etkinlikleri Kemalpaşa Ulucak Belediye Önü

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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