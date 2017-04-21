23 Nisan Çocuk Şenliği Etkinlikleri Kemalpaşa Ulucak Belediye Önü
Oyun, Kemalpaşa Ulucak Belediye Önünde.
Oyun, Kemalpaşa Ulucak Belediye Önünde...
Tarla Faresi Orkestrası ile Çocuk Şarkıları, Mi-Fa ile Klasik Müzik, Eğlenceli Oyunlar
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Merkez
Mekan : İlçelerde Etkinlik Alanları
Mekan Adresi : İzmir
Başlangıç Saati : 22.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 11: 00: 00
Kategori : 23 Nisan Çocuk Şenliği Etkinlikleri Kemalpaşa Ulucak Belediye Önü
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io