23 Nisan Çocuk Şenliği Etkinlikleri Beydağ Yağcılar Köyü
Oyun, Beydağ Yağcılar Köyü Meydanı'nda.
Oyun, Beydağ Yağcılar Köyü Meydanı'nda...
Çocuk Tiyatrosu "Mutluluk Ormanı"
Yüz boyama, Sihirbaz Gösterisi, Animasyon, Maskotlar, Dans, Balon Katlama
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Merkez
Mekan : İlçelerde Etkinlik Alanları
Mekan Adresi : İzmir
Başlangıç Saati : 21.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 13: 00: 00
Kategori : 23 Nisan Çocuk Şenliği Etkinlikleri Beydağ Yağcılar Köyü
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io