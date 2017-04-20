23 Nisan Çocuk Şenliği Etkinlikleri Beydağ Yağcılar Köyü

Oyun, Beydağ Yağcılar Köyü Meydanı'nda.

23 Nisan Çocuk Şenliği Etkinlikleri Beydağ Yağcılar Köyü

Oyun, Beydağ Yağcılar Köyü Meydanı'nda...

Çocuk Tiyatrosu "Mutluluk Ormanı"

Yüz boyama, Sihirbaz Gösterisi, Animasyon, Maskotlar, Dans, Balon Katlama

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Merkez

Mekan : İlçelerde Etkinlik Alanları

Mekan Adresi : İzmir

Başlangıç Saati : 21.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 13: 00: 00

Kategori : 23 Nisan Çocuk Şenliği Etkinlikleri Beydağ Yağcılar Köyü

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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