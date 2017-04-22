23 Nisan Çocuk Şenliği Etkinlikleri Aliağa Çaltılıdere

Oyun, Aliağa Çaltılıdere Havuzbaşı Piknik Alanı'nda.

23 Nisan Çocuk Şenliği Etkinlikleri Aliağa Çaltılıdere

Oyun, Aliağa Çaltılıdere Havuzbaşı Piknik Alanı'nda...

Palyaçolar, Drama, Tahta Bacak, Yüz Boyama, Sürprizler

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Merkez

Mekan : İlçelerde Etkinlik Alanları

Mekan Adresi : İzmir

Başlangıç Saati : 22.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 13: 00: 00

Kategori : 23 Nisan Çocuk Şenliği Etkinlikleri Aliağa Çaltılıdere

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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