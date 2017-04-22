23 Nisan Çocuk Şenliği Etkinlikleri Aliağa Çaltılıdere
Oyun, Aliağa Çaltılıdere Havuzbaşı Piknik Alanı'nda.
Oyun, Aliağa Çaltılıdere Havuzbaşı Piknik Alanı'nda...
Palyaçolar, Drama, Tahta Bacak, Yüz Boyama, Sürprizler
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Merkez
Mekan : İlçelerde Etkinlik Alanları
Mekan Adresi : İzmir
Başlangıç Saati : 22.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 13: 00: 00
Kategori : 23 Nisan Çocuk Şenliği Etkinlikleri Aliağa Çaltılıdere
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io