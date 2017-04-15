23 Nisan Çocuk Festivali Forum Kapadokya'da Başlıyor
Nevşehir’in ilk alışveriş ve eğlence merkezi Forum Kapadokya, Bölgeye bir çok ülkeden gelecek çocuklar ve Nevşehirliler için düzenleyeceği festivalde hem ailelere hem de çocuklara keyifli anlar yaşatacak.
Nevşehir'in ilk alışveriş ve eğlence merkezi Forum Kapadokya, Bölgeye bir çok ülkeden gelecek çocuklar ve Nevşehirliler için düzenleyeceği festivalde hem ailelere hem de çocuklara keyifli anlar yaşatacak.
14-16 ve 21-23 Nisan tarihlerinde illüzyon gösterilerinden, ödüllü yarışmalara, kukla gösterilerinden, mini dans gösterilerine bir çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.
Forum Kapadokya'dan yapılan açıklamada düzenlenecek olan etkinliklere tüm Nevşehir halkı davet edildi. - NEVŞEHİR