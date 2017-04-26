23 Nisan Çocuk Bayramı Forum Kapadokya'da Kutlandı

Nevşehir'in ilk alışveriş ve eğlence merkezi Forum Kapadokya, Bölgeye bir çok ülkeden gelen çocuklar ve Nevşehirliler için düzenlediği festivalde hem ailelere hem de çocuklara keyifli anlar yaşattı.



Binlerce çocuk ve aileye festivalde birbirinden eğlenceli aktiviteler ile hizmet eden Forum Kapadokya ziyaretçilerine unutulmayacak bir 23 Nisan yaşattı. Forum Kapadokya'da düzenlenen programa katılan çocuklar gönüllerince eğlenirken aileleri ise bu anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. - NEVŞEHİR