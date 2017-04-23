23 Nisan Çekmeköy'de coşkuyla kutlandı



İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi'nin aylık yayını "Çekmeköy Çocuk Dergisi"nin yaş günü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlandığı Çocuk Şenliğinde binlerce çocuk bir araya geldi.

Çekmeköy Belediyesi, aylık yayını "Çekmeköy Çocuk Dergisi"nin ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için etkinlik düzenledi. 50 dönümlük yeşil alan üzerine kurulacak şenlik alanında, oyunlar oynayan, müzik dinleyen ve çeşitli yarışmalara katılan çocuklar doyasıya eğlendi. Çocuklar alana kurulan trambolinlerde zıplayarak ve şarkı söyleyerek keyifli vakit geçirirken aileleri de çocuklarına eşlik etti.

Programda bir konuşma yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz 23 Nisan'ın dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olduğunu söyleyerek, "Dünyada çocuklara tek armağan edilen bayram. Başka hiçbir milletin evladına nasip olmayan bir bayram, bu bayramı bize hediye eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına rabbimden gani gani rahmet diliyorum. Yerleri mekanları cennet olsun diliyorum" dedi.

Ardından çocuklara ve ailelerine hitap eden Başkan Poyraz,"Çocuklar bugün sizin gününüz bugün bayram. Az evvel de dediğim gibi çocuklarımızın bayramı.. Tabii havalar bugün biraz sıcak olsaydı daha güzel eğlenme imkanı bulacaktınız. Şimdi bugün burada eğlenin oynayın Allah sizleri kazalardan muhafaza eylesin. Tabi burada annelerimiz babalarımız var. Onlara da şunu hatırlatmak istiyorum, evlatlarımız bizim canlarımız her şeyimiz onun için anne babalara çocuklarımız çok dua edelim. Ülkemize bayrağımıza milletimize gerçekten sadakatdan ayrılmayacak bu ülkenin geleceği için mücadele edecek evlatlar yetiştirmeye gayret edin. Onun içinde yapmanız gereken şey onlara bol bol dua etmek" diye konuştu.

Öte yandan, Çekmeköy Çocuk Dergisinin de yaş günü nedeniyle pasta kesildi. Yarışmalarda dereceye girenlere ise Başkan Poyraz hediye verdi. Kutlamalar akşam saat 19.00'a kadar devam edecek.

(MB- ÖY-