23 Nisan Buz Hokeyi Şenliği İstanbul'da Yapılacak
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından organize edilen 23 Nisan Buz Hokeyi Şenliği, İstanbul'da yapılacak.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından organize edilen 23 Nisan Buz Hokeyi Şenliği, İstanbul'da yapılacak.
İstanbul Silivrikapı Tesisleri'nde 23 Nisan Pazar günü düzenlenecek şenlikte, yarışmalar ve turnuva gerçekleştirilecek.
Turnuvaya Türkiye'den takımların yanı sıra Romanya, Sırbistan ve Bosna Hersek'ten takımlar da katılacak.
Turnuvada yer alacak kulüpler ise şöyle:
Buz Korsanları, Flash Ice, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Zeytinburnu Spor Kulübü, Icetanbul Spor Kulübü, Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, Corona Brasov, HK Partizan, Genç Ankaralılar, Yükselişspor, Buz Adam, Atak Spor, İkizler Spor Kulübü, Avcılar Doğa Koleji.
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