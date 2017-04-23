23 Nisan Bozüyük'te Coşku ile Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Bozüyük'te de coşku ile kutlandı.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından hava muhalefeti nedeniyle Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi. Tören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Etkinlikler, saat 10.00'da Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu tarafından Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen program ile devam etti. Programa Kaymakam Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Binbaşı Alper Koç, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik, İlçe Müftüsü Selami Bağcı, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okunarak, anaokulu ve ilkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli dans gösterileri ile halk oyunları gösterileri sahnelendi. Son olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu çeşitli dallarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. - BİLECİK