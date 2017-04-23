23 Nisan - Birinci TBMM'de Tören (1)

- Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekilleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi Meclisten detaylar Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve komutanlar Saygı duruşu İstiklal Marşı ANKARA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Birinci Türkiye Büyük...

23 Nisan - Birinci TBMM'de Tören (1)

- Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi
Milletvekilleri
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi
Meclisten detaylar
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve komutanlar
Saygı duruşu
İstiklal Marşı ANKARA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde anma töreni düzenlendi.

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