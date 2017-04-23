- 23 Nisan Beylikdüzü'nde coşkuyla kutlandı



İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Beylikdüzü Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi. Çocuklar kurulan sahnede sergilenen müzik, dans gösterileri ve atölyelerde doyasıya eğlendi.

Beylikdüzü Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı. Cumhuriyet Etkinlik alanında bir araya gelen çocuklar, kendileri için kurulan alanlarda çeşitli atölyelere katılıp oyunlar oynadı. Çocuklar sahnede sergilenen müzik ve dans gösterileriyle eğlendi. Etkinlik alanına gelen ve çocukların sevincine ortak olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çocuklarla yakından ilgilendi.

Sahneye çıkarak kısa bir konuşma yapan Başkan İmamoğlu, "Bu milletin bir sürü koca yürekli insanı var, en başta şu koca yürekli çocukları var. Bu kadar çocuğu olan bu kadar genci olan bir milletin çocuklarını aydınlatması, iyi eğitim almasını sağlaması lazım. Hangi birimiz görmek istemeyiz bu güzel çocukları birer doktor, birer mühendis, birer bilim adamı, iyi birer teknik eleman, çok iyi bir öğretmen olarak. Hepimiz görmek isteriz. O yüzden onlar için düşüneceğimiz şeyler bunlar olmalı. Onlar için yanlış olan, onları yanlış yönlendiren ne varsa bunun için mücadele vermeliyiz. Akıla ve bilime hep beraber çok önem vermeliyiz" şeklinde konuştu.

(AK- ÖY-