23 Nisan Azerbaycan'da Coşkuyla Kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Azerbaycan’da coşkuyla kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Azerbaycan'da coşkuyla kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Bakü'deki Haydar Aliyev Sarayı'nda 23 Nisan etkinliği düzenlendi. Türk ve Azerbaycan okullarının ortak 23 Nisan etkinliği de renkli görüntülere sahne oldu.
Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Abdulgafur Büyükfırat, "1920'de atılan milli irade bugün daha da güç ve daha büyük bir kuvvet kazanmıştır. Sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, çağdaşlığa, bilime, teknolojiye açılan aydınlık ve büyük bir kapı olan 23 Nisan sevinç ve gururla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak Gazi Mustafa Kemal'in geleceğin teminatı olan çocuklarımıza emanet etmesi ve bu güvene layık olmak açısından, bizler bu sevgi ve güven sayesinde dünyanın ilk ve yegane Çocuk Bayramı olarak tarihe geçen bu günü coşkuyla kutlamak azminde ve kararlılığındayız" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan ve Türkiye milli marşlarının okunması ile başlayan programda konuşan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, "Bugün bayramımızı sadece Azerbaycan çocuklarıyla değil, aynı zamanda bütün dünyanın çocuklarıyla birlikte kutluyoruz. Bu da bizlerin sevincini bir kat daha artırıyor. Sevgili çocuklar sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizler, yerimizi sizlere bırakacağız. Onun için bizim çabamız sizlere güzel bir gelecek bırakmak. Geçen yıl 2016 senesinde bu milletin hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmayacağını bir kere daha hepimiz birlikte gördük. Hepimiz birlikte yaşadık. 23 Nisan 1920 tarihinde egemenliğini eline alan milletimiz, iradesini, geleceğiniz artık hiç kimseye devretmeyeceğini, hiç kimsenin eline bırakmayacağını, hiç kimsenin insafına terk etmeyeceğini 15 Temmuz 2016 gecesi tüm dünyaya bir kere daha gösterdi. Bizler bu güvenle, bu gururla yaşıyoruz. 23 Nisan bizim yeni bir geleceğe adım attığımız ilk gündür. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu günü çocuklara armağan etmiş olması bir tesadüf değildir. Geleceği çocuklarla, gençlerle inşa edeceğiz. Onlar için inşa edeceğiz ve bizimkinden daha güzel bir gelecek bırakacağız" dedi.
Daha sonra programda günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve başka ülkelerin halk oyunları ve danslarının gösterileri yapıldı. - BAKÜ