23 Nisan 5'inci Çocuk Festivali Sona Erdi

Bozüyük Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 23 Nisan Çocuk Festivali'nin olumsuz hava koşulları nedeni ile yapılamayan Cumhuriyet Meydanı'ndaki bölümü çocukların neşe ile oynadığı oyunların ardından sona erdi.



Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her çocuğun büyük bir coşku ve mutlulukla, doya doya yaşayabilmesi için özen gösterdiği önemli bir etkinlik olan Çocuk Festivali bu yıl da yoğun ilgi gördü. 23 Nisan Pazar günü Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan ve şişme oyun gruplarının yer aldığı etkinlik bölümü yağışlı ve soğuk hava nedeni ile iptal edilmişti. Etkinliklerin iptal edilen bu bölümü hava sıcaklıklarının artması ile birlikte bu hafta sonu yapıldı. 2 gün boyunca yapılan etkinliklerle Çocuk Şenliği kaldığı yerden devam etti. Şişme oyun gruplarında doyasıya oynayan çocuklar birbirinden eğlenceli oyunlar ile hem yarıştı hem de sürpriz hediyeler kazandı. - BİLECİK