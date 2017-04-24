23 Nisan 2017 Haberleri
23 Nisan 2017 Manşet Haberleri.
- Söz Dizisi Türkü Sahnesiyle İzleyicileri Duygulandırdı
- Güvenlik Amiri, Çalıştığı İBB Binasının Çatısında İntihar Etti
- Rüşvet Alırken Suçüstü Yakalanan 3. Ağır Ceza Hakimi Tutuklandı
- Şarkıcı Gülşen'den Demet Akalın'a Doğum Günü Sürprizi
- Fransa'da Le Pen'in İkinci Tura Kalmasını Protesto Edenler Sokağa Çıktı
- Felipe Melo, Derbi Sonrası Twitter'dan Galatasaraylı Oyuncuları Eleştirdi
- Gaziantepsporlu Rajtoral, Evinde İntihar Etti
- TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonundan Renkli Görüntüler
- Gamze Özçelik Paylaştığı Tesettürlü Fotoğrafıyla Miraç Kandilini Kutladı
- Galatasaraylı Lukas Podolski, Fenerbahçe Maçıyla Son Derbisine Çıktı
- Fransa'da Emmanuel Macron ve Marine Le Pen İkinci Tura Kaldı
- Fenerbahçe Derbide Galatasaray'ı 1-0 Yendi
- Galatasaraylı Taraftarlar Volkan Demirel'e Yabancı Madde Attı
- Şahan Altın Palmiye Ödülünü Rakiplerine Kaptırdı
- Ankaragücü, Spor Toto 2. Lig'de Şampiyon Oldu
- Sabri Sarıoğlu ve Volkan Demirel, Maçtan Önce Tokalaşmadı
- Bakan Yılmaz: Yekta Bey'e de ÖSYM Başkanı'mıza da Söyleyeceğim; Bir Çalışma Yapsınlar
- Avatar'ın Devam Filmlerinin Çıkış Tarihleri Belli Oldu
- 'Grelka Fest'te Binlerce Kayaksever Mayo ve Bikiniyle Kayak Yapıyor
- Diriliş Ertuğrul, Aldığı Tek Ödülle Eşkıya'ya 4-1 Yenildi
- Kanser Tedavisi Gören Minik Sıla'nın 23 Nisan İsteği Bütün Okulu Gözyaşlarına Boğdu
- Burhan Kuzu'dan Başakşehirli Futbolculara: Size Yakıştı mı?
- Nişanlısının 'Bana Tecavüz Etti' Dediği Genç İntihar Etti
- Nuri Alço 'Cenazelerin Kadrolu Adamı' Eleştirisine Yanıt Verdi
- Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu: Başkan 'Git' Derse Giderim
- Kastamonu'da Ayının Saldırdığı Eşek Telef Oldu
- Oyuncu Esra Dermancıoğlu: Az Konuşan Erkekten Etkilenirim
- Bahçeli'den CHP'ye Uyarı: Cumhuriyet Sokakta Bulunmadı, Sokağa da Bırakılmayacak
- Benfica'lı Futbolcunun Frikiği, Kaleciyi Yıktı
- 150 Metrekarelik Türk Bayrağı Denize Düştü
- 23 Nisan'da Arkadaşları Bayramı Kutlarken Onlar Çalıştı
- F.Bahçeli Oyuncu 2-0'lık Galibiyetten Sonra Twitter'dan Gönderme Yaptı
- Minibüs Faciasında Ölenler Son Yolculuğuna Uğurlandı
- Erdoğan'dan TBMM'deki Gerginliğe Tepki: Tartışmalar Üzerine Değil, Barış Üzerine Bina İnşa Edin
- Yeşim Salkım, 8 Yıl Önce Giydiği Gelinliği Son Kez Giydi
- Cem Yılmaz, Gözünün Sargılı Olduğu Fotoğrafı Paylaştı
- Akhisar Belediyespor, Bursaspor'u 5-1 Yendi
- Semiha Yıldırım 81 İlden Gelen Çocuklarla Buluştu
- Bursalı Taraftarlar Takıma Kızarak İlk Yarının Sonunda Tribünleri Boşalttı
- Fransa Seçimlerinde FEMEN'den Çıplak Protesto!