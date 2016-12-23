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23 Aralık Cuma Spor Gündemi

23 Aralık Cuma Spor Gündemi

TFF 1. LİG18: 30 Büyükşehir Gaziantepspor - EskişehirsporİTALYA SÜPER KUPA FİNALİ19.30 Juventus ve Milan, Katar'ın başkenti Doha'da İtalya Süper Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

23 Aralık Cuma Spor Gündemi

TFF 1. LİG

18: 30 Büyükşehir Gaziantepspor - Eskişehirspor

İTALYA SÜPER KUPA FİNALİ

19.30 Juventus ve Milan, Katar'ın başkenti Doha'da İtalya Süper Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY

11.00 Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

13.45 Cenk Gönen basın toplantısı düzenleyecek.

14.15 Jan Olde Riekerink basın toplantısı düzenleyecek.

BEŞİKTAŞ

18.00 Gaziantepspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

FENERBAHÇE

Takım izinli

BASKETBOL

-Euroleague-

20: 00 CSKA Moskova - Fenerbahçe

20: 45 Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FOX Tel Aviv

BİLARDO

3 Bant Türkiye Şampiyonası final etabı Edirne'de tamamlanacak.

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