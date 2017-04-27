22 Yaşındaki Genç Kazada Can Verdi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kaza 1 kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, kaza Ödemiş ilçesi yeniköy kahveleri mevkiinde meydana geldi. Ç.T. (22) hakimiyetindeki 35 ZON 94 plakalı araç, Ödemiş istikametine doğru ilerlerken önünde seyreden A.K. (39) idaresindeki 35 KYB 10 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada, otomobil içerisindeki Tolga Solmaz (22) hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, römork takılı traktörün arkasında herhangi bir uyarıcı levhası bulunmadığı ve farlarının yanmadığı iddia edildi. - İZMİR